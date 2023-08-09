Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:57

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:57

Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a geldi. Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain kim olduğu araştırılıyor. Peki, Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, nereli, kaç yaşında? Alex Oxlade-Chamberlain hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain baba tarafından büyükanne ve büyükbabası Jamaika'dan İngiltere'ye göç etti. Kardeşi Christian Oxlade-Chamberlain'de kendisi gibi futbolcudur. Babası Mark Chamberlain, 1980'ler ve 1990'larda Stoke City, Portsmouth gibi takımlarda forma giymiş İngiliz eski milli futbolcudur. Ayrıca Amcası da Neville Chamberlain de profesyonel bir futbolcuydu.

Alex Oxlade-Chamberlain, Portsmouth, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcudur.

20 yaşında, Ağustos 2011 tarihinde yaklaşık 12 milyon Pound'luk bir ücretle Arsenal FC takımı ile sözleşme imzalayan futbolcu, kanat ve orta saha pozisyonlarında futbol oynamaktadır.

28 Eylül 2011'de Oxlade-Chamberlain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Yunan takımı Olympiacos'a karşı çıktı ve açılış golünü attı. Atmış olduğu bu gol ile Bunu yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu ve takım arkadaşı Theo Walcott'un rekorunu geride bıraktı.

2017 yılında Liverpool'a transfer olmuştur. Liverpool'da da etkili performanslarıyla ön plana çıkmış ve takımıyla önemli başarılar elde etmiştir. Ancak 2018-2019 sezonunun sonlarına doğru ciddi bir diz sakatlığı geçirmiştir ve bir süre sahalardan uzak kalmıştır.

22 Ağustos'ta Liverpool, Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı. Kapsamlı rehabilitasyonun ardından Ekim sonu ve Kasım başında formuna kavuşan Oxlade-Chamberlain, Genk'e karşı iki hafta içinde üç Şampiyonlar Ligi golünün yanı sıra 30 Ekim'de Lig Kupası'nda eski kulübü Arsenal'e karşı uzun mesafeli bir gol attı.

Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2011 Southampton

2011-2017 Arsenal

2017-2023 Liverpool

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2010 İngiltere U-18

2011 İngiltere U-19

2011 İngiltere U-21

2012- İngiltere