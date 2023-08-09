Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:28

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:28

M'baye Niang, Adana Demirspor'a transfer oldu. Bu gelişmeden sonra M'baye Niang'ın kim olduğu merak konusu oldu. Adana Demirspor taraftarı google aramalarına başladı. Peki, M'baye Niang kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Demirspor'a transfer olan M'baye Niang hangi takımlarda oynadı? İşte M'baye Niang'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

M'BAYE NİANG KİMDİR?

M'Baye Niang, 19 Aralık 1994'te Fransa'nın Meulan ilinde dünyaya geldi. Senegal asıllı olan yıldız forvet, kariyerine Caen'de başladı. Burada dikkatleri üzerine çeken ve 17 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Niang, Ağustos 2012'de Avrupa devi Milan'a imza attı.

M'Baye Niang, 3.3 milyon Euro bonservisle gittiği Milan'da 1.5 yıl geçiren Senegalli, beklentilerin uzağında kaldı. Ocak 2014'te Montpellier, Ocak 2015'te Genoa'ya kiralanan Niang, Haziran 2015'te Milan'a döndü.

1.5 yıl İtalya'da kalan yıldız oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanınca yine kiralık gitti ve Ocak 2017'de Watford'un yolunu tuttu.

Sezonun tamamlanmasıyla Milan'ın yolunu tutan Senegalli forvet, Ağustos 2017'de gittiği Torino'da kaldı ve Milan'a dönmedi. Torino, Temmuz 2018'de Niang'ın bonservisini Milan'dan 12 milyon Euro karşılığında aldı.

Milan'da toplam 79 resmi maça çıkan Niang, 12 gol, 9 asistle skora katkı sağladı. Torino'ya imzasının ardından ardından ülkesine Rennes formasıyla dönüş yapan 26 yaşındaki oyuncunun Temmuz 2019'da bonservisi 15 milyon Euro karşılığında alındı.

1.5 yıl forma giydikten sonra Şubat 2021'de kısa süre Al Ahli'ye kiralanan Niang, sezonun tamamlanmasıyla takımına döndü. Son olarak AJ Auxerre forması giyen 28 yaşındaki forvet Senegealli M'baye Niang, Adana Demirspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

M'BAYE NİANG HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

1.88 boyunda olan M'Baye Niang, 2017'den beri Senegal A Milli Takım forması da giyiyor. 26 yaşındaki forvet, milli formayla çıktığı 15 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

M'BAYE NİANG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2010-2012 Caen

2011-2012 Caen

2012-2018 Milan

2014 Montpellier (kiralık)

2015 Genoa (kiralık)

2017 Watford (kiralık)

2017-2018 Torino (kiralık)

2018-2019 Torino

2018-2019 Rennes (kiralık)

2019-2021 Rennes

2021 Al Ahli (kiralık)

2021-2022 Bordeau

2022-2023 Auxerre

2023- Adana Demirspor