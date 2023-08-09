Eric Bailly kimdir, nereli, kaç yaşında? Eric Bailly hangi takımlarda futbol oynadı?
Eric Bailly transfer sürecinde adından söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş ile adı anılan Eric Bailly'nin kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eric Bailly'nin hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Peki, Eric Bailly kimdir, nereli, kaç yaşında? Eric Bailly hangi takımlarda futbol oynadı?
Beşiktaşlı futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında Eric Bailly yer almaya başladı. Peki, Eric Bailly kimdir, nereli, kaç yaşında? Eric Bailly hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Eric Bailly hakkında merak edilenler...
ERİC BAİLLY KİMDİR?
Eric Bailly, 12 Nisan 1994 yılında Fildişi Sahili'nde doğdu. Manchester United takımından kiralık olarak Marsilya takımında defans pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahilli millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2013 yılında Espanyol B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol, Villarreal, Manchester United kulüplerinde oynadı.
Eric Bailly kariyeri boyunca 211 maça çıkmış 2 gol ve 2 asist yapmıştır.
ERİC BAİLLY HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2011-2013 Espanyol
2013-2014 Espanyol B
2014-2015 Espanyol
2015-2016 Villarreal
2016- Manchester United
2022- Marsilya (kiralık)
ERİC BAİLLY MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2015- Fildişi Sahili
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