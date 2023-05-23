Yeni yaşını kutlayan İlber Ortaylı'dan okurlarına mesaj: 'Oy vermeyi unutmayın'
Tarihçi İlber Ortaylı, yeni yaşını kutladığı bir video paylaşarak "Oy vermeyi unutmayın" dedi.
Yeni yaşını kutlayan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, doğum günü pastasını üflerken okurlarına "Oy vermeyi unutmayın" mesajı verdi.
Ortaylı o anları sosyal medya hesabından "Teşekkür. Doğum günü vesilesiyle gelen birbirinden güzel mesajlara teşekkürler" notuyla paylaştı.
Teşekkür.— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) May 23, 2023
Doğum günü vesilesiyle gelen birbirinden güzel mesajlara teşekkürler. #ilberortayli pic.twitter.com/STWJMOA3Us
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