2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yeni yaşını kutlayan İlber Ortaylı'dan okurlarına mesaj: 'Oy vermeyi unutmayın'

Tarihçi İlber Ortaylı, yeni yaşını kutladığı bir video paylaşarak "Oy vermeyi unutmayın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:39
Abone Ol google-news

Yeni yaşını kutlayan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, doğum günü pastasını üflerken okurlarına "Oy vermeyi unutmayın" mesajı verdi.

Ortaylı o anları sosyal medya hesabından "Teşekkür. Doğum günü vesilesiyle gelen birbirinden güzel mesajlara teşekkürler" notuyla paylaştı.


ilber ortaylı

İlgili Haberler

İlber Ortaylı, Celal Şengör'ü şikâyet etti!

İlber Ortaylı, Celal Şengör'ü şikâyet etti!
İlber Ortaylı 'Bir asır sonra TBMM'nin bu ruhi yapısını hâlâ özlüyoruz' diyerek kıyasladı

İlber Ortaylı 'Bir asır sonra TBMM'nin bu ruhi yapısını hâlâ özlüyoruz' diyerek kıyasladı
İlber Ortaylı'dan 'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz' sorusuna yanıt

İlber Ortaylı'dan 'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz' sorusuna yanıt

En Çok Okunan Haberler