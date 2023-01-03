Yeniçağ yazarı Demirağ: Ateş suikastının tek görgü tanığı hastanede ve kapısında bir polis bile yok

03 Ocak 2023 Salı, 22:46

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışamalar devam ediyor.

MHP’den istifa eden Ateş’in İYİ Partililerle yakınlık kurduğu ve bu durumun MHP’de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP’den taziye mesajı yayınlamadı ve öne sürülen iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen ülkücü mafya lideri Kürşat Yılmaz, Ateş'e ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, sosyal medyadaki yazılı açıklamasında "Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" diyerek isim vermeden Sinan Ateş'in 'FETÖ ajanı' olduğunu söyledi.

Açıklamasında 'dava arkadaşlarına' mesaj da veren Yılmaz "Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım; Lider-Teşkilat-Doktrin" dedi.

"ATEŞ SUİKASTININ TEK GÖRGÜ TANIĞI HASTANEDE VE KAPISINDA BİR POLİS BİLE YOK"



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan son gelişmeleri Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.

Demirağ, “Suikast sırasında yanında olan dayısının oğlu yaralı ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yatıyor ama kapıda bir tane bile polis yok. Olayın tek görgü tanığı ve vurulmuş bir kişi olmasına rağmen kapıda onu korumak için bir polis beklemiyor. Bugün de hiç utanmadan babası dilekçe versin o zaman diyorlar” dedi.

Demirağ, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

34 yıl ceza almış, aranan bir şahıs ve kriminal tipler çakarlı bir araç ile İstanbul’dan Ankara’ya getiriliyor. Ankara’da ünlü üç ayrı kafeteryası olan zengin şaibeli bir iş insanının on dönümlük büyük bir çiftliğinde konuk ediliyorlar ve iki üç gün boyunca tabanca ile atış eğitimi yapıyorlar. Neredeyse 6-7 aydır hazırlanılıyor. Bu uzun bir takip. Sinan Ateş’in bulunduğu bir arkadaşıyla beraber ortak bir ofisi var. Geliş ve gidiş saati ortada. Aynı binada bir başka MHP yöneticisi daha var. Onun da ismi birtakım konularda geçiyor. Oranın son bir aylık güvenlik kameralarının da izlenmesi gerekiyor. Dayısının oğlu yaralı ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yatıyor ama kapıda bir tane bile polis yok. Olayın tek görgü tanığı ve vurulmuş bir kişi olmasına rağmen kapıda onu korumak için bir polis beklemiyor. Bugün de hiç utanmadan babası dilekçe versin o zaman diyorlar.

'GÖZALTI SAYISI 30’U GEÇTİ'

"Bunlar çete ve para karşılığı bu işi yapıyorlar ama 35 yıl hapis cezası almış olan kişinin avukatı MHP İstanbul yönetim kurulunda" diye devam eden Demirağ, konuşmasının devamında şunları söyledi: