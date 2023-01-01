Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ: Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda

01 Ocak 2023 Pazar, 19:01

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışamalar devam ediyor. Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından MHP’deki derin sessizlik, partililer arasında tepkilere yol açtı.

Sinan Ateş’in Bursa'daki cenaze törenine katılanlar arasında MHP yönetiminin bulunmaması tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Birçok MHP’linin e-devlet üzerinden parti üyeliğinden istifalara başladığı iddia edildi.

MHP’den istifa eden Ateş’in İYİ Partililerle yakınlık kurduğu ve bu durumun MHP’de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

TETİĞİ ÇEKENLERİN İSİMLERİNİ VERDİ



Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'da Ateş'in katillerinin İstanbul’dan gittiğini ileri sürdü. Demirağ, tetikçi ekibin başında 'Dado' isimli bir kişi olduğunu ve tetiği çeken E.Ö.'nün ise firari olduğunu öne sürdü. Demirağ, cinayetle ilgili soruşturma yapan polisin de baskı altında olduğunu da iddia etti.

Yavuz Selim Demirağ twitter'dan dün "Sinan Ateş in katillerinin kimliklerini öğrendim. Dahli olanlar titreyin. Sıra size de gelecek… Sanıldığı gibi Ankara merkezli değil. İstanbul Maltepe ve hatta Gülsuyu kaynaklı. Ünlü metafiz kullanan tekikçilerin kimleri yönlendirdiklerini hangilerini kaçıp ördeklerini yakalanışını yarın öğleden sonra açıklayacağım" paylaşımı yapmıştı.

Demirağ bugün ise şunları yazdı:

Sinan Ateş suikastı siyasi cinayettir. Azmettirenler kriminal çeteyi taşeron olarak kullanmıştır. Bunu "Adli vaka" diye yutturmaya kalkışabilirler. Polisin üzerinde yoğun baskı iddialarını ciddiye almalıyız. Bir dönem Türkmen Dağına giden daha sonra İstanbul-Maltepe-Gülsuyu'nda çeteleşen bir ekip var. Başlarında "Dado" isimli biri var. Doğukan Yardak... Yurt dışında firari. Polisin elinde bir Dado daha var. Muhtemelen ördek...

Tetikçinin E.Ö. olduğunu yazan Demirağ, H.S ile Suat ve Zekeriya adlı kişilerin gözaltında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

İlk ifadede "Dado ayaklarına sıkın demişti" diye konuşan zanlı irtibatları konusunda fazla bilgisi yok. Olay yerinden motosikletle Gölbaşı'na gidip orada kendilerini bekleyen araç ile İstanbul'a gitmeyi planladıklarını söyledi. Ancak tetikçi (E.Ö), Gölbaşı buluşmasına gitmedi. Ve firari. Şu anda siyasi uzantısına ulaşmak zor görünüyor. HTS kayıtları ve diğer irtibatlarla gerçekler ortaya mutlaka çıkacak! Takipçisi olacağız!

SEDAT PEKER'DEN ATEŞ PAYLAŞIMI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve sosyal medyayı kullanmasının engellendiğini söylediği bildirilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker de Sinan Ateş'le ilgili paylaşımları retweet edip sildi.

Ateş ile ilgili mesajları paylaşan Peker kısa süre içinde yaptığı paylaşımları sildi.

Sedat Peker ile son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, aralık ayının son haftasında görüntülü olarak konuşmuştu. Çömez, devlet ve mafya ilişkisine dair ifşalarda bulunan Peker'in "Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek" dediğini söylemişti.

DERİN SESSİZLİK

Ateş'in öldürülmesine dair MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekmişti. MHP’ye yakınlığıyla bilinen medya organı Türkgün'de de Ateş’in suikasta uğramasıyla ilgili bir haber yer almamıştı.

AKP yönetimi de cinayetle ilgili açıklama yapmamıştı.