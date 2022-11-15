Yeniden aday olmayacak: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 'Ankara' yolcusu
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ocak ayında yapılacak il kongresinde aday olmayacak. Kavuncu’nun, kongreye dek İl Başkanlığı görevini sürdüreceği ardından da Ankara’ya geleceği öğrenildi.
İYİ Parti’nin Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılan son Genel İdare Kurulu’nda (GİK) kongre kararı alındı.
Bununla birlikte “milletvekili adaylığı düşünen il başkanlarının yeniden aday olmaması” yönünde “tavsiye kararı” olduğu açıklandı. Ankara kulislerinde hangi il başkanlarının yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken ilk kulis İstanbul’dan geldi.
YENİDEN ADAY OLMAYACAK
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, partinin önemli isimleri arasında yer alan ve özellikle 31 Mart sonrası yenilenen seçimlerde yoğun çalışma yürüten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kongrede yeniden aday olmayacak.
İl Başkanlığı görevi öncesinde İYİ Parti sözcülüğü yapan Kavuncu’nun, ocak ayındaki İstanbul İl Kongresi’ne dek “görevinin başında olacağı” öğrenildi.
ANKARA'YA GİDECEK
Kavuncu’nun kongre sonrası Ankara’ya geleceği ve genel merkezde görev yapabileceği kaydediliyor.
Bu kararını dün gece saatlerinde partiyle paylaşan Kavuncu’nun 'başdanışmanlık' ve Başkanlık Divanı’nda da görev alabileceği belirtiliyor.
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