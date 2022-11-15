Yeniden aday olmayacak: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 'Ankara' yolcusu

15 Kasım 2022 Salı, 10:24

İYİ Parti’nin Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılan son Genel İdare Kurulu’nda (GİK) kongre kararı alındı.

Bununla birlikte “milletvekili adaylığı düşünen il başkanlarının yeniden aday olmaması” yönünde “tavsiye kararı” olduğu açıklandı. Ankara kulislerinde hangi il başkanlarının yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken ilk kulis İstanbul’dan geldi.

YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, partinin önemli isimleri arasında yer alan ve özellikle 31 Mart sonrası yenilenen seçimlerde yoğun çalışma yürüten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kongrede yeniden aday olmayacak.

İl Başkanlığı görevi öncesinde İYİ Parti sözcülüğü yapan Kavuncu’nun, ocak ayındaki İstanbul İl Kongresi’ne dek “görevinin başında olacağı” öğrenildi.

ANKARA'YA GİDECEK

Kavuncu’nun kongre sonrası Ankara’ya geleceği ve genel merkezde görev yapabileceği kaydediliyor.

Bu kararını dün gece saatlerinde partiyle paylaşan Kavuncu’nun 'başdanışmanlık' ve Başkanlık Divanı’nda da görev alabileceği belirtiliyor.



