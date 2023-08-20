Yeniden Refah Partili Ali Yüksel için çağrı: Vekilliği düşürülmeli

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:00

Üç kadınla evli olduğu iddialarıyla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel, Medeni Kanunu hedef aldı. Yüksel’in, kadınların çalışması hakkında “Kocasının dışındaki insanlara hizmet etmiyor mu?” sözleri ve tek eşlilikle ilgili ise “Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunu” yorumu dikkat çekti. Hukukçular ve siyasiler Yüksel’in açıklamalarına tepki gösterdi.

(Aylin Nazlıaka)

HUKUK VURGUSU

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim Taliban ile ters düşen bir yanımız yok” sözlerini anımsatarak “O günden bugüne iktidar laiklik suikastını artırarak sürdürüyor. Yüksel, bugün şeriat istediğini açıkça söylemekten çekinmiyor. Cesaretini iktidardan alıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka uymayanlar şehit değil, suçlu olur” diye konuştu.

(Şenal Sarıhan)

‘NEFRET SUÇU SINIRINDA’

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan da şunları söyledi: “Laik Türkiye’de seçilerek Meclis’te göreve gelmesi bir sorundur. Türkiye’de güçlü bir medeni hukuk var. Bu yasanın eksiklikleri var ama bunu da biz düzeltmek istiyoruz. Ne yazık ki yasaların ileriye götürülmesi lazımken, yasalarımıza dokunma diyoruz.”

(Şule Özsoy Boyunsuz)

‘EĞER PARTİ OLARAK SAVUNURLARSA...’

Hukukçu Şule Özsoy Boyunsuz ise kadınların çalışmasının erkeklere hizmet olmadığını belirterek “Kadınlar köle değil” dedi. Boyunsuz, “Parti olarak bunları savunmaya kalkarlarsa laikliğe aykırı eylemlerin odağı hale gelmiş olurlar. Buradaki ifadelerde de çok ince çizgiler var, nefret suçunun sınırlarında dolaşıyor” ifadesini kullandı.

(Doğan Erkan)

‘DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI’

Hukukçu Doğan Erkan, Yüksel’in “halkın hukuksal hakkını temsil eden anayasayı tanımama suçu işlediğini” belirterek, “Bu sözler üzerine cumhuriyet savcılarının fezleke hazırlayıp Meclis’e yollamaları ve dokunulmazlığı kaldırılarak milletvekilliği düşürülmesi gerekir. Bu insanın Meclis’te görev alması uygun olmaz” dedi.

(Bülent Yücetürk)

‘ORTAÇAĞ KAFASIDIR’

Hukukçu Bülent Yücetürk, bu ifadelerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bu, kadınları eşit birey yerine cinsel bir meta olarak gören ortaçağ kafasıdır. Bu zihniyetle mücadele edilmeli” diye konuştu.