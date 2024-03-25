Yeniden Refah Partisi adayından Suat Pamukçu'ya: 'Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:28

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:28

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, bu kararının ardından AKP'ye katılmıştı. Pamukçu'nun rozetini dün AKP'nin İstanbul mitinginde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AKP'ye katılan Suat Pamukçu'ya Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt'tan ağır bir tepki geldi.

Karakurt, Pamukçu'ya sosyal medya hesabından şu sözlerle beddua etti:

"Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin zehir zıkkım olsun zerre hakkım varsa. Ahir ömründe boynuna taktığın bu utanç madalyası şerefin olsun. Suat Pamukçu; Gecesini gündüzüne katıp çalışan, çoluk çocuğunun rızkını seçim çalışmalarında senin seçilmen için harcayan adam oğlu adamlar seni seçildiğin bölgeye bekliyor."