YRP'nin seçim kampanyasına saldırı: Aracın camı kırıldı, pankart kurşunlandı

Samsun’un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar’ın bulunduğu aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:35
YRP'nin seçim kampanyasına saldırı: Aracın camı kırıldı, pankart kurşunlandı
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31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den aday gösterilmemesinin ardından, Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) aday olan ve 2 dönemdir Tekkeköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Togar’ın seçim kampanyasına saldırılar gerçekleştirildi.

Sanayi Mahallesi’nde dün akşam bir asker eğlencesine katılan Togar’ın aracının arka camı yumruklanarak kırıldı. Bugün ise 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi üzerinde asılı olan seçim pankartına silahlı saldırı düzenlendi. Pankarta iki kurşun isabet etti. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Saldırının şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Dün bir mahallemizde seçim arabamıza saldırı, yumruklama camını kırma, bugün bir pankartımıza silahlı kurşunlama saldırısı gerçekleşti. İşte tam da söylemeye çalıştığımız, izah etmeye çalıştığımız şey buydu. Bundan 10 yıl öncesine kadar herkesin suratı asık olduğu bir ilçeden, gergin bir ilçeden, kardeşlerin birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden, esnafların birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden, Samsun’un en huzurlu en mutlu insanlarının yaşadığı Tekkeköy ilçesine bir yolculuk yaşadık. Bütün söylemek istediğimiz de bu. Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz. Biz 7’den 70’e 25 yıldır kucaklaştığımız insanlarımızla yine aynı sevgiyle aynı nezaketle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Buradan siyaset yaptıklarını iddia eden rakip partideki arkadaşlarımıza da yanlarındaki herkese sahip çıkmaya, onları sakinleştirmeye bu ilçeyi gergin bir atmosfere sokmamalarını rica ediyorum. Ama özelde ise bugün Samsun’un en çok göç alan ilçesinde en mutlu ilçesinde 7’den 70’e herkesi, ilçelerine ve evlatlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.


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