Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ikinci turda kime oy vereceklerini açıkladı

24 Nisan 2022 Pazar, 09:03

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV’de Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı.

"Güçlendirilmiş parlamanter sistem" için çalışma yürüten 6 muhalefet partisini eleştiren Fatih Erbakan, "Benzemezlerin bir araya gelmesiyle sinerji doğmuyor.6'lı masada CHP'nin olması, özellikle AK Parti'den kopan, kopmayı düşünen kararsız seçmen için bir bariyer oluyor. CHP, DSP, HDP ile ittifak yapsa daha sinerjik olabilir. Biz önce 'millet' diyeceğiz. Orada ilkeler önemli. Bizim 6'lı masayla ilgili söylediklerimiz var. Başta İstanbul Sözleşmesi var. CHP 'iktidar olursak İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz' diyor. CHP'nin sözcülerinden bir tanesi 5-6 yaşındaki 'çocukların Kur'an öğrenmesi çağdışılıktır, bunu kabul edemeyiz' demişti. Bir diğer parti Ayasofya müze olarak kalmalıydı demişti. Ekonomi ile ilgili problemlerimiz var" dedi.

"ORTAK OLMAYIZ"

AKP iktidarını da eleştiren Fatih Erbakan şunları kaydetti:

"20 senelik günah ekonomide başlıyor. Orta vadeli ekonomik programında önümüzdeki üç sene 852 milyar lira faiz ödeyeceğiz diyor. Faize ve imtiyazlı holdinglere milyar dolarları aktarıyorsunuz. Çok ciddi ekonomik günahlar var. Geçtiğimiz haftalarda Hazine 2 milyar dolar borç aldı. Yüzde 8,62 faizle aldı. Dünya üzerinde doların yıllık faizinin 8,52 olmasına insanların inanması zor. Tabiri caizse tefeci faiziyle borçlanıyorsunuz. Merkez Bankası'nın faizini düşürdüm demekle faiz düşmedi. Dünyada yüzde 8,62 ile borç alan bir hükümet faiz lobisinin en iyi dostu olması lazım. Eylemlerle söylemlerin çelişkisi var. 'Taviz vermeyiz' Kamudaki israf. 3 maaşlı, 5 maaşlı bürokratlar. Birinin 310 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Kamuda israflar var. Bu 75 asgari ücretlinin maaşı. 13 şehir hastanesi yaptırmışız, 57 şehir hastanesi parasına. Müteahhitlere 54,5 milyar dolar lira. Başka günahları da var. Dış politikada var. ABD'nin Irak operasyonuna destek. Büyük Orta Doğu Projesi'ne destek. Libya'da ABD'ye destek. İsrail'in OECD üyeliğine onay, NATO'da ofis açmasına onay verilmesi. AB uyum yasaları. Biz diyoruz ki, bunların hepsinden vaz geçeceksiniz. 40 yıllık Yani olur mu Yani. Onlar vazgeçmeyeceğine, biz taviz vermeyeceğimize göre. '2. Tura kalırsa Tayyip Bey'e destek veririz' Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz."

Erbakan, seçimlere ilişkin partisinin tavrını ise "Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey kaldı. Biz ikinci tura kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" diyerek açıkladı.