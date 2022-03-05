Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı

05 Mart 2022 Cumartesi, 13:18

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışmasını eleştiren Erbakan, bu mutabakatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olma planı bulunduğunu öne sürdü.

"O masadaki CHP dışındaki partilere çağrıda bulunuyoruz" diyen Erbakan, "Bütün bu yanlışlarınızdan ve yanlış pozisyonunuzdan dönün. Gelin milli görüş çatısı altında ittifak kuralım. Yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması için, dış politikada ABD'den, G20'den, Avrupa'nın peşinden koşmaktan kurtulup D60 projesi yürütmek, ekonomi alanında borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam odaklı bir ekonomi modeline geçmek, paylaşımda adalet, yönetimde adaleti tesis etmek, önce imtiyazlılar önce güçlüler demek yerine önce millet diyen bir iktidarın Türkiye'nin başına gelmesi için geliniz yeni bir ittifak kuralım. Geliniz Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapma planına, 60 sene sonra ülkenin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme planına ortak olmayınız" diye seslendi. Erbakan, 'milli görüş ilkeleri çatısı altında bir ittifak' kurmayı önerdi.

Fatih Erbakan, geçen gün katıldığı bir televizyon programında "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye sorulması üzerine "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

"UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fatih Erbakan, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saldırı yapılmaktadır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman savaşı, hele hele sivillerin öldürülmesinin tasvip edilebilmesi mümkün değildir. Bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması son derece önemlidir" diye konuştu.