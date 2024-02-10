Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz kimdir? Mehmet Altınöz kaç yaşında?

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz kimdir? Mehmet Altınöz kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:23
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz kimdir? Mehmet Altınöz kaç yaşında?
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Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yeniden Refah Partisi, seçim beyannamesini açıkladı. Partinin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları da Fatih Erbakan tarafından resmen ilan edildi. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemal Arıkan olarak açıklandı.  

MEHMET ALTINÖZ KİMDİR? 

1973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde  Yönetim ve Organizasyon Yüksek  lisansı (MBA) yapmıştır.

Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.

MEHMET ALTINÖZ'ÜN EŞİ KİM?

Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan ile 2001 yılında evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.


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