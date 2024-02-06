Yeniden Refah Partisi 2’si büyükşehir 80 belediye başkan adayını daha açıkladı

Yeniden Refah Partisi’nin 2’si büyükşehir, 9 il ve 69 ilçe ve belde belediye başkan adayı olmak üzere 80 belediye başkan adayı daha açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:28
Yeniden Refah Partisi 2’si büyükşehir 80 belediye başkan adayını daha açıkladı
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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 80 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Partinin genel merkezinde düzenlenen ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katıldığı aday tanıtım töreninde 2’si büyükşehir, 9 il ve 69 ilçe ve belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İnşaat Mühendisi Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdal Bulut olarak açıklandı. 


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