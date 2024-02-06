Yeniden Refah Partisi'nden 'İBB'den para alındığı' iddialarına yanıt: 'Tiksinti verici...'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 18:27

Güncelleme: 06.02.2024 - 18:27

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantının başında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları anarak sözlerine başlayan Kılıç, “Taze ve yanan yürekler bir yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yer. Hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bir kere daha başsağlığı, sabır ve metanet temenni ediyoruz” dedi.



“Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan beklentimiz, 11 ilimizde hayatın normale döndürülmesi yönünde gayretli adımların ivedilikle hızlandırılmasıdır”

"İVEDİLİKLE HIZLANDIRILMALI..."

Yıkılan, kapanan ve çalışmaz hale gelen iş yerlerinin henüz eski haline döndürülmediğini dile getiren Kılıç, gidenler geri gelmedikçe sokakların canlanmayacağını belirtti. Kamu kurum ve kuruluşlarından beklentilerinin, devletin bütün imkanlarının seferber edilerek, yıkıma uğrayan 11 ildeki yaşamı normale döndürmek için atılan adımların hızlandırılması olduğunu kaydeden Kılıç, “Büyük yıkımlarla etkilenen 11 ilimizde hayatın; sosyal hayat, olarak ticari hayat olarak ve zirai hayat olarak da normale döndürülmesi yönünde gayretli adımların ivedilikle hızlandırılmasıdır. Ne vakit deprem ve yıkılan illerimizde hayat normale dönecek, o zaman belki yaraların sarılmasına ilişkin bir miktar daha mesafe kat edilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

ADLİYEDE SİLAHLI SALDIRI

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırı hakkında da konuşan Kılıç, "Terör örgütlerinin yerel seçim öncesi Türkiye’yi yeni bir kaos ve karmaşaya sürükleme niyetleri varsa güvenlik güçlerimiz buna mahal vermeyecektir" dedi.

İSRAİL GAZZE OLAYI

Gazze’deki gelişmeler hakkında da konuşan Kılıç, “Unutturmamaya çalıştığımız bir Gazze gündemimiz var. Maalesef dünya unutmaya dünden hazır ve razı Türkiye’nin de dikkati giderek Gazze konusundan uzaklaşıyor gibi. Yeniden Refah partisi olarak şehitlerin, ölenlerin hatıralarına saygının gereği olarak. Yaralıların beklentilerinin bir gereği olarak, yurdundan sürülen toprakları haince, işgal edilen soykırım suçlusu Netanyahu’nun merhametsizliğinden saldırganlığından ve İsrail devlet teröründen fazlasıyla etkilenen milyonlarca Gazzeli’nin yaşama sevincine bir katkı olması umuduyla onları unutmayacağımızı unutturmayacağımızı, bir kere daha bu kürsüden ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Gazze’de İsrail’in sistematik olarak devlet terörü yaptığını sözlerine ekleyen Kılıç, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 27 bin 585 olduğunun altını çizerek, hayatını kaydedenlerin 10 binden fazlasının masun çocuklar olduğunu sözlerine ekledi.

31 MART SEÇİMLERİ

Genel Başkan Yardımcısı Kılıç Yeniden Refah Partisi’nin kararlı bir şekilde kararlı 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’ne hazırlandığını dile getirerek, “31 Mart 2024 yerel seçimleri yolunda kararlı adımlarımızı devam ettirirken, Türkiye’mizin 2028 yılına kadar olan makro yönetim vizyonuna ilişkin katkılarımızı da sunmaya devam ediyoruz. Makro siyasetle ilgiliyiz, makro ekonomiyle ilgiliyiz, dış politikayla ilgiliyiz. Tarım, hayvancılık ve maden politikalarıyla ilgiliyiz. İlgili olmanın yanında bilgiliyiz, hazırlıklıyız, iradeliyiz, dirayetliyiz, ferasetliyiz ve kuvvetliyiz. Hazır; bilgili, bilinçli sistemi, çalışmalar yürüten kadrolarımız var. Bunun da bilincindeyiz, devlette de bilinçli hazırlıklı kadrolar var. Bunu da doğrusu önemsemekteyiz.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak bir yandan yerel seçimlere hazırlanırken öte yandan Türkiye’nin genel yönetim vizyonuna ilişkin de katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bir bölge partisi değiliz. Türkiye’nin 81 ilinde, 922 ilçesinde teşkilatı olan bir Türkiye partisiyiz. Biz bazı sorunlara ilgi duyan birçok sorunu görmezlikten gelen ‘lokal anestezi’ diye tarif edilebilecek bir siyasi parti de değiliz. Biz Türkiye’nin bütün sorunlarına duyarlı bütün meselelerine ilgili bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla yerel seçimlere yönelik çözüm önerilerimize sunarken, genel yaklaşımlarımızı da kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İBB'DEN PARA ALINDIĞI İDDİALARINA YANIT

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden para aldığı iddiasını sorması üzerine, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, “Karşılığında para Yeni Refah Partisi’nin Ankara veya İstanbul’da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abes ve iştigaldir.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş olan iyi ilişkiler ve dostluk ilişkileri var. Gönülden görüle kurulan köprüler var. Hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir iştigal değildir. Siyaset 24 saatlik bir işte değildir.

"YARGI YOLUNA GİDECEĞİMİZİ BEYAN EDİYORUZ"

Siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler, yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz. Her kim bu tür konularla ilgili iddiası var ise belgelendirmeli ve ilgili mercilere intikal ettirmelidir. Aksi takdirde basit iftiralar, dedikodular ve söylentilerden ibaret kalacaktır. Bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.