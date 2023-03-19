Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılım kararını yarın açıklayacak

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:57

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 20:28

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine doğru giderken ittifak çalışmaları da devam ediyor. Özellikle aileyi ve kadını şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebinde bulunan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) AKP, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

YRP, uzun süren istişarelerin ardından AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifi için kararını açıklayacak. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fatih Erbakan'ın 20 Mart'ta (yarın) saat 13.00’te partisinin genel merkezinde, ittifak teklifine ilişkin partisinin kesin tutumunu kamuoyuna açıklayacağı duyuruldu.

SÜREÇTE NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta YRP’ye yönelik ziyaretlerinin ardından ittifaka katılım için 30 maddelik teklif gündeme gelmişti. YRP'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebinin AKP tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. Sonrasında iktidar kanadından yapılan açıklamalarda, "Kırmızı çizgimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.