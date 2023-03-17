Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Yeniden Refah Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 21 Mart Salı gününe uzatıldı.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:35
Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinden sonra siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor. Seçime ilk kez katılacak olan Yeniden Refah Partisi’nde daha önce 17 Mart Cuma günü olarak açıklanan milletvekili aday adaylığı son başvuru tarihinin yoğunluk nedeniyle 21 Mart Salı günü saat 17.00’ye uzatıldığı bildirildi. 

"ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZDEN YOĞUN BİR TALEP VAR"

Parti genel merkezinde oluşturulan adaylık başvuru merkezinde süreçle ilgili konuşan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Nureddin Gül, “Milletvekili aday adaylığı başvuru alma sürecini yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. Özellikle gençlerimizden yoğun bir talep var. Kurulduğumuz günden beri halkımızın partimize gösterdiği teveccühün bir tezahürü bu. Gerek il başkanlıklarımızda, gerekse genel merkezimizde çok yoğun bir şekilde aday adaylığı başvuruları yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. 


Yeniden Refah Partisi

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