6284 sayılı kanun nedir, neden yeniden gündeme geldi?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:32

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 13:33

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8 Mart 2012'de TBMM'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

6284 sayılı kanun, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki bir heyetin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile yaptığı görüşme sonrasında tekrar tartışılmaya başlandı.

Görüşmede YRP, AKP'ye ittifaka katılma koşulu olarak 30 maddelik talep listesi iletti.

Bunların arasında, "İstanbul Sözleşmesinin iptalinin TBMM'de de oylanması" ve uzantısı 6284 sayılı yasanın "aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması" yer alıyor.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk'te katıldığı bir programda söz konusu talebin de yer aldığı listeyi AKP'ye ilettiklerini ve "Hiçbir problem yok" yanıtı aldıklarını söyledi.

Ancak A Haber'in sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, YRP'ye, "sadece nezaket ziyareti" yaptıklarını belirterek, YRP'nin ittifak için şart koştuğu 6284 sayılı Kanun ile ilgili de, "Bu detayları hiç konuşmadık" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise son gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu ardından şu paylaşımı yaptı:

"Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir."

BAKAN YANIK: VARLIĞININ TARTIŞMAYA AÇILMASI DAHI BIZCE KABUL EDILEMEZ

AKP'nin YRP'den talebine yaklaşımı henüz bilinmiyor.

Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin 20 yıldır AKP'nin kırmızı çizgisi olduğunu ve kadınların korunmasına yönelik çeşitli yasal düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Yanık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz.

"6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.

"Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır."

Yanık’ın açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Twitter hesabından bu kanuna dair bir video paylaştı:

HÜDA PAR DA KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİ DESTEKLİYOR

2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin söz konusu talebini desteklediklerine işaret etti.

Yapıcıoğlu, "Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık" diye konuştu.

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NE DEDİ?

Gelişmelere kadın hakları savunucularından da tepkiler geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İktidar Taliban yoldaşlığına oynuyor! 6284 No’lu yasa bu ülkenin kadınlarının yaşam hakkının garantisi. Bu süreçte babadan miras partinin sahibi vatandaş İstanbul Sözleşmesi'nden bu yana söylediği şeyleri söylüyor. İlla kadınları tehlikeye atacak öneriler sunuyor" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Katılım şartlarına bir bakın, tam teşekküllü kadın düşmanlığı! Ama biz kadınlar, sizleri göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadın Meclisleri, "Seçim anlaşmalarınız boşa düşecek, kadın düşmanı ittifakları yırtıp atacağız. #6284edokunamazsınız" paylaşımını yaptı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu ise yaptığı paylaşımda, "Seçim pazarlıklarında kadınların hayatları hedef alınıyor; 6284'e göz dikenlere, istismarı affedenlere, kadınları yok sayanlara oy yok! Hüda-Par ve Yeniden Refah ile ittifak sadece 6284'e değil, kadınların hayat hakkına saldırıdır" dedi.