Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeniden Refah Partisi'nden seçim tarihi tahmini: İttifak sorusuna yanıt verildi

30.04.2026 16:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ara seçim beklentilerinin olmadığını, seçimi ise 2027'nin sonbaharı olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Kılıç, "Türkiye'ye, seçmene, gençlere umut vermek bizim temel vazifemizdir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Saldırının yapıldığı yerin, Girit Adası açıkları olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları söyledi:

"Yani siyonist, terörist İsrail'in egemenlik sahasıyla da karasularıyla da uzaktan yakından alakası olmayan bir bölge. Bu saldırı bir korsanlıktır. Ortaçağ'a geri dönüştür, seyrüsefer haklarının ihlalidir. İsrail'in bu saldırısı apaçık bir şekilde uluslararası hukuku yok saymaktır. Savaş suçu işlemektir, özgürlükleri ihlal etmektir."

Gençlere, İsrail ürünlerini boykot etme çağrısında bulunan Kılıç, "Siyonizmi ve İsrail'i destekleyen firmaları kararlılıkla boykot edin. Almazsak ölmeyiz ama alırsak çocukların ölümüne istemeden de olsa destek veririz" diye konuştu.

Suat Kılıç, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı'nı parti olarak kutladıklarını belirtti, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz Vatan cinayetlerinin de aydınlatılması gerektiğini söyledi.

"DEĞERLENDİRİYOR VE GÖRÜYORUZ"

Bir gazetecinin erken seçim ve partilerinin Saadet Partisi ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusu üzerine Kılıç, ara seçim beklentilerinin olmadığını, seçimi ise 2027'nin sonbaharı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Suat Kılıç, iki partinin genel başkanları arasında kuvvetli dostluk ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Bu yakın işbirliği, enerji akışı ve kardeşlik hukukunun, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir umut ışığı olabileceğini biz de değerlendiriyor ve görüyoruz. Türkiye'ye, seçmene, gençlere umut vermek bizim temel vazifemizdir. Bu görevimizi yapmaktan imtina etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #erken seçim #SAADET partisi #Yeniden Refah Partisi

İlgili Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması için imza kampanyası Yeniden Refah Partisi, 81 ilde eş zamanlı olarak Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası "Kürecik Radar Üssü Kapatılsın, İsrail Kör Olsun" ve "Bakü Ceyhan Tiflis Boru Hattı Kapatılsın İsrail’de Hayat Dursun" başlıklarıyla yürütülüyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'CHP'nin hayalini kuramadıklarını bunlar yapıyor' Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, "'Erbakan hocanın yolundan gidiyoruz' diyorlar ya, Erbakan hoca şu an iktidarda olsa bunları yapar mıydı? Her lafta susturuyorlar. 'biz gidersek Gazze düşer, biz gidersek Suriye düşer, biz gidersek CHP gelir...' Ya CHP gelse bundan daha kötü ne yapacak, bana söyler misiniz? CHP'nin vallahi hayalini kuramadıklarını bunlar yapıyor" dedi.
Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, kavgaya müdahale ederken öldürüldü Giresun'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, YRP Genel Başkan Fatih Erbakan da taziye mesajı yayımladı.