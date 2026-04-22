Yeniden Refah Partisi'nden Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması için imza kampanyası

22.04.2026 15:32:00
ANKA
Yeniden Refah Partisi, 81 ilde eş zamanlı olarak Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası "Kürecik Radar Üssü Kapatılsın, İsrail Kör Olsun" ve "Bakü Ceyhan Tiflis Boru Hattı Kapatılsın İsrail’de Hayat Dursun" başlıklarıyla yürütülüyor.

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Millî İrade İmza Kampanyası" kamuoyuna duyuruldu.

İmza kampanyası "Kürecik Radar Üssü Kapatılsın, İsrail Kör Olsun" ve "Bakü Ceyhan Tiflis Boru Hattı Kapatılsın İsrail’de Hayat Dursun" başlıklarıyla yürütülüyor. Kampanya kapsamında, Türkiye’nin stratejik güvenlik politikaları ve dış politika tercihleri çerçevesinde; Kürecik Radar Üssü’nün durumu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının statüsü ve Türkiye’nin İsrail ile yürüttüğü siyasi ve ekonomik ilişkiler kamuoyunun gündemine taşındı.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının bir an evvel kapatılması gerektiğini belirterek, vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.  

Müjdeci, Ortadoğu'da akan her kanla ilişkilendirilen süreçlerde, Türkiye'de bulunan Kürecik Radar Üssü’nün istihbarat boyutu ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden sağlanan enerji akışının bu çerçevede değerlendirildiğini belirterek, hükümetin yanlış politikalardan geri adım atması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi. 

81 ilde eş zamanlı başlatılan imza çalışmasının yoğun katılımla sürdüğü, diğer siyasi parti yöneticilerinin de imza kampanyasına destek verdiği belirtilen açıklamada, kampanyanın millî iradenin güçlendirilmesi ve toplumsal taleplerin görünür kılınması amacı taşıdığı ifade edildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki açıklamalarına ilişkin, "Sarf edilen sözler, küresel şeytani düzenin bölgemiz üzerindeki kirli emellerinin açık bir itirafıdır. Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır. İktidara çağrımızdır, kendi himayenizde ve Türkiye topraklarında yapılan forumda, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve milletimizin onurunu hedef alan bu şahsa karşı neden sessizsiniz? Bu küstahlık karşısında ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri'ne çağrılmalı ve kendisine nota verilmelidir" ifadesini kullandı.
Fatih Erbakan'dan şiddete karşı eğitimde 'daha fazla dinselleşme' çağrısı: 'Ahiret öncelikli bir nesil yetiştirilmeli' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin çözüm olarak "maneviyatçı nesil" önerisinde bulundu, eğitimin "ahiret öncelikli" olması gerektiğini söyledi.
Fatih Erbakan 'operasyon' sorusu üzerine konuştu: 'Bize de sıra gelebilir' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tutuklanma korkusu yaşayıp yaşamadığı yönündeki soru üzerine "Biz de anketlerde %40-50-60 gibi oylara ulaştığımız takdirde, bizim de akıbetimiz öyle olabilir" dedi.