Yeniden Refah Partisi'nden Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması için imza kampanyası

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Millî İrade İmza Kampanyası" kamuoyuna duyuruldu.

İmza kampanyası "Kürecik Radar Üssü Kapatılsın, İsrail Kör Olsun" ve "Bakü Ceyhan Tiflis Boru Hattı Kapatılsın İsrail’de Hayat Dursun" başlıklarıyla yürütülüyor. Kampanya kapsamında, Türkiye’nin stratejik güvenlik politikaları ve dış politika tercihleri çerçevesinde; Kürecik Radar Üssü’nün durumu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının statüsü ve Türkiye’nin İsrail ile yürüttüğü siyasi ve ekonomik ilişkiler kamuoyunun gündemine taşındı.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının bir an evvel kapatılması gerektiğini belirterek, vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Müjdeci, Ortadoğu'da akan her kanla ilişkilendirilen süreçlerde, Türkiye'de bulunan Kürecik Radar Üssü’nün istihbarat boyutu ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden sağlanan enerji akışının bu çerçevede değerlendirildiğini belirterek, hükümetin yanlış politikalardan geri adım atması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi.

81 ilde eş zamanlı başlatılan imza çalışmasının yoğun katılımla sürdüğü, diğer siyasi parti yöneticilerinin de imza kampanyasına destek verdiği belirtilen açıklamada, kampanyanın millî iradenin güçlendirilmesi ve toplumsal taleplerin görünür kılınması amacı taşıdığı ifade edildi.