Yeniden Refah Partisi: Seçime tek başımıza gireceğiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemdeki ‘ittifak’ tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz" dedi.
Kızılcahamam Seçime Hazırlık Kampı’ öncesinde konuşan Erbakan, seçim gündemini değerlendirdi. Erbakan, normal zamanı 18 Haziran 2023 olan seçime tek başına gireceklerini söyledi.
Erbakan şunları söyledi:
* "En başından beri söyledik, bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye’de iktidara gelmesi. Bu olmadıktan sonra, Milli Görüş’ün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok.
* Biz bütün siyasi partilere de davet yapıyoruz. Diyoruz ki “Gelin, kurtuluş Milli Görüş’tedir. Milli Görüş’ün ekonomide, sosyal ve dış politikalardaki temel esaslarına uygun bir deklarasyon, bir beyanname ortaya koyalım. İktidar olduğumuzda bu yoldan yürüyecek, bunları uygulayacağız. Milli Görüş’ün bu temel prensipleri, kurtuluş reçeteleri etrafında birleşelim.
* Ancak görünen o ki bu şartlarda bu temel prensiplere sahip olan tek parti olarak, Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğimiz"
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