'Seçim' hamleleri sürüyor: Erdoğan bir 'müjde' daha duyurdu

06 Ocak 2023 Cuma, 16:16

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Önceki gün, şu ana kadar kesin bir dille reddettiği 'erken seçim' iddialarına ilişkin konuşan ve "Mevsim şartlarını dikkate alarak güncelleyebiliriz" diyen Erdoğan, bugün de seçim öncesi 'müjdelerine' bir yenisini daha ekledi.

'ÇİFTÇİYE DESTEK KREDİSİNİ' DUYURDU

Erdoğan, "Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasada kadar yapacakları her türlü harcamalar için kullanabilecek. Böylece, gelir elde edemedikleri dönemde ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 250 bin liraya kadar verecek kredinin yıllık faizi yüzde 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz, hem de müjdelerimizi paylaşacağız. İnsanoğlu ne kadar beyhude dolaşırsa dolaşsın tek sadık yarinin toprak olduğunu anlayacaktır. Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz. Sanayi devrimi, teknoloji devrimi insanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın toprak hayat kaynağı olarak önemini koruyor. Toprağımıza sahip çıkmanın onu işleyen çiftçiye sahip çıkmanın gayreti içindeyiz.

* Dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bu dönemde çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında açlığı ortaya çıkardı. Tahıl sevkiyatını sağlayarak dünyayı büyük krizin eşiğinden döndürdük. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilere verdiğimiz desteklerin, kolaylıkların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YİNE 'MÜJDE' DİYEREK DUYURDU

* Bugün vereceğimiz müjdeler ülkemizin toprak muhafızları çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir.

* Çiftçiler gelir elde edemedikleri dönemdeki harcamaları karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin lira verilecek faiz oranı yıllık yüzde 9,75 vadesi 36 aya kadar olacaktır.

* İkinci müjdemiz tarımsal Kobi· kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen KOBİ'leri destekleyeceğimiz kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını istiyoruz. Üst limit 15 milyon lira, yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir.

* Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır.

* Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Genç çiftçi, kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 bin lira olduğunu biliyorum. Bunun için Ziraat Bankası genel müdürümüze kredi limitlerini 500 binden 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.

"KONU MİLLETİMİZİN MESELESİ OLDUĞUNDA ÇÖZÜMLER ANINDA GELİYOR"

* Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1'in altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde 1'in altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan çiftçi varsa onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Ana para ödemesini peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine imkan sağlamak lazım.

* Konu çiftçilerimizin, milletimizin meselesi olduğunda çözümler anında geliyor. Bağlantı tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz ile bu makineleri üreten satan firmaları ayrı tutmuyoruz. Gıda, tekstil, kozmetik sanayine kadar bu alanda özellikle tüm yapıları aynı sistemin birer parçası olarak görüyoruz. Zincirinin herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini biliyoruz. Ziraat Bankamızın tarım sektörüne yönelik hizmetleri de aynı yelpaze genişliğine sahiptir.

"ÇALIŞMAK İÇİN DERTLİ OLMAK LAZIM"

* Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımlarıyla genç ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. 81 ilden 2000'e yakın çiftçimizle bugünkü buluşmamızı bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyorum.

* Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değerlerin kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Çalışmak için dertli olmak lazım, mücadele etmek için yaşamış olmak, üretmek için de ter dökmek, başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım. Tüm bunlar için sarsılmaz bir inanç, mangal gibi bir yürek, çelikten bir irade lazım."