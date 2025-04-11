Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Bülent Er ile birlikte gençlik ve kadın kolları başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 80 kişilik teşkilat mensubu görevlerinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:47

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Bülent Er, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişi görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

GENEL MERKEZ İLE YAŞANAN SORUNLAR

İstifaların gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, parti teşkilatları Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ile yaşanan sorunlar olarak aktardı.

Yaşanan gelişmenin ardından partinin Kırşehir’deki teşkilat yapılanmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

İstifa kararını duyuran İl Başkanı Bülent Er, sosyal medya hesabından İl Başkanlığı Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkanlıkları olarak partiden ayrıldıklarını paylaştı.


Etiketler: #Yeniden Refah #Yeniden Refah Partisi #istifa

İlgili Haberler

AKP ve MHP, Yeniden Refah'la bayramlaşmadı: 'Fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçeler...'

AKP ve MHP, Yeniden Refah'la bayramlaşmadı: 'Fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçeler...'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi: İstifalar peş peşe geldi

Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi: İstifalar peş peşe geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler