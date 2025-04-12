Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifalar sürüyor
Yeniden Refah Partisi'nin il yönetiminden 80 kişinin istifasının ardından, Mucur ilçe yönetiminden 17 kişi görevinden istifa etti.
Kırşehir'de dün Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Bülent Er, İl Başkan Yardımcıları Gökhan Satı, Ali Yaşar, İsa Öztürk, Osman Ateş, Olcay Karadağ, Abdullah Şengül, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er olmak üzere parti yönetiminden toplam 80 kişi, görevinden istifa etmişti.
Bugün ise Yeniden Refah Partisi Mucur İlçe Başkanı Serkan Ekim ile birlikte teşkilat başkanı, halkla ilişkiler ve siyasi işler başkanı olmak üzere toplam 17 kişi istifa etti.
Etiketler: #Yeniden Refah Partisi #istifa #Kırşehir
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