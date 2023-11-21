Yeniden Refah Partisi'nden '50+1' açıklaması!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:53

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" çıkışının yankıları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden ilk açıklama geldi.

"SAVUNACAK DA KARŞI ÇIKACAK DA DEĞİLİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, Erdoğan'ın '50+1' çıkışına ilişkin şunları söyledi:

“50+1 savunacak değiliz. 50+1’e karşı çıkacak da değiliz. Demek istediğim şudur. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimine dört yıldan fazla bir süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin seçim esası değildir. Daha o zamana çok var. Eğer ki, 50+1 sisteminden duyulan bir memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri anayasa paketinin içerisinde getirirler. Biz de değerlendirmemiz yapar ve fikrimizi söyleriz. Ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir, gıda enflasyonudur, vatandaşımızın geçim problemidir, konut kiralarıdır. Konuta ulaşamamaya yönelik problemlerdir. Bugünün ekonomik problemlerini, sosyal ve toplumsal problemlerini yüzde 50+1 tartışmasının gölgesinde bırakmaya taraftar değiliz.”

ERDOĞAN VE BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..."

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında Erdoğan'ın bu çıkışına "Bu sistemin demokratik meşruiyeti yüzde 50+1'dir. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz" yanıtını verdi.