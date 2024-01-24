Yeniden Refah Partisi'nden 'İstanbul'da aday çıkarmayacaklar' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:20

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:20

Yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partilerin adayları ve seçimde izleyecekleri tutum da belli olmaya devam ediyor.

Bu süreçte Cumhur İttifakı ortakları Yeniden Refah Partisi ve AKP arasındaki belirsizliğin ise nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

'İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMAYACAKLAR' İDDİASINA YALANLAMA'

Son olarak İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve AKP'nin adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddia edilen Yeniden Refah Partisi'nden yazılı açıklama geldi.



Partinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve AKP ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: