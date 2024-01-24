Yeniden Refah Partisi'nden 'İstanbul'da aday çıkarmayacaklar' iddiasına yalanlama

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve AKP'nin adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:20
Yeniden Refah Partisi'nden 'İstanbul'da aday çıkarmayacaklar' iddiasına yalanlama
Abone Ol google-news

Yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partilerin adayları ve seçimde izleyecekleri tutum da belli olmaya devam ediyor.

Bu süreçte Cumhur İttifakı ortakları Yeniden Refah Partisi ve AKP arasındaki belirsizliğin ise nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

'İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMAYACAKLAR' İDDİASINA YALANLAMA'

Son olarak İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve AKP'nin adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddia edilen Yeniden Refah Partisi'nden yazılı açıklama geldi.

Partinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve AKP ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:


Yeniden Refah Partisi haberleri

İlgili Haberler

Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah'ta hareketlilik: Şeyh Sait'in torunu başkan adayı oldu

Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah'ta hareketlilik: Şeyh Sait'in torunu başkan adayı oldu
AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu

AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu
AKP’yi eleştirmişti: Yeniden Refah’ın adayına randevu vermediler!

AKP’yi eleştirmişti: Yeniden Refah’ın adayına randevu vermediler!

En Çok Okunan Haberler