Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı: Gerekçe 'Erbakan'ın koronavirüs paylaşımları'

19 Şubat 2022 Cumartesi, 16:33

Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfalarının partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs ile ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.

Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

ERBAKAN NE DEMİŞTİ?

Fatih Erbakan, daha önce yaptığı açıklamalarda BioNTech için kullanılan mRNA teknolojisiyle ilgili olarak, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Eşi ile birlikte Covid-19'a yakalanan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz, her sene sonbahar ve kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ile aynı semptomlara neden olan bir hastalık için, her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan, faz aşamaları tamamlanmamış, ruhsatsız birtakım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz" demişti.

GÖKBAKAR Tİ’YE ALMIŞTI

Erbakan’ın koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratan açıklamaları ünlü komedyen Şahan Gökbakar tarafından ti’ye alınmıştı.

Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan ünlü komedyen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de; elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu??? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları... Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril seklinde su an! Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum..."