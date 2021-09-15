"Yarı insan yarı maymun çocuklar" demişti: Fatih Erbakan'dan yeni açıklama

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:45

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs aşıları nedeniyle "yarı insan yarı maymun" çocuklar doğabileceği yönündeki açıklamaları büyük tepki çekmişti.

Erbakan bunun üzerine bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Aşı, ilaç ve modern tıp karşıtı olmadıklarını ileri süren Erbakan, "Her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı saklı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı vardır. Bunu çiğnemek Anayasa'ya, insan haklarına ve bilime aykırıdır. Daha önce gerekli testlerden geçmiş, faz aşamalarını tamamlamış, ruhsatları alınmış, güvenli olduğu ortaya çıkmış olan aşıları çocuklarımıza yaptırdık. Bu noktada modern tıbbın üretmiş olduğu ilaçları kullandık." dedi.



Antikor düzeyine bakılmadan rastgele aşı yapılmasının bilimsel olmadığını öne süren Erbakan, Covid-19 varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu.

Son günlerde aşıyla ilgili yaptığı açıklamalarının çarpıtıldığını iddia eden Erbakan, "mRNA teknolojisini kullanan aşıların hücrenin çekirdeğine etki edip oradaki genetik yapıyı değiştirmesi ve bozması mümkündür." diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

Aşı olmayı düşünmediğini söyleyen Fatih Erbakan, “mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” ifadelerini kullanmıştı. Erbakan, “Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor” diye eklemişti.







