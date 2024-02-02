Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkaracaklar...

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:28

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:28

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde partiler il ive ilçe adaylarını açıklamaya devam ederken, kamuoyunda AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında İstanbul için ittifak olup olmayacağı merak konusu.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın partisinin genel merkezinde ittifak kararını da duyuracağı bir açıklama yapacak.

Erbakan’ın açıklaması öncesi ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı. YRP’li kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, AKP ile YRP arasında İstanbul’da ittifak olmayacak. Görüşmelerde AKP’li yetkililerin YRP’li isimlere “Bizim sizinle ittifak yapmaya ihtiyacımız yok. Biz olmasak belde dahi kazanamazsınız” biçiminde yorumlarda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu tutumun görüşmeleri krize soktuğu ve iki parti arasında anlaşmazlığa yol açtığı öğrenildi.

Anlaşmazlığın ardından YRP İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmaya karar verdi.

YRP’de İstanbul adayı için Elif Erbakan ile YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ün isimleri öne çıkıyor.