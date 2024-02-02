Yeniden Refah Partisi'nin 45 belediye başkan adayı daha açıklandı
Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 belediye başkan adayı daha belirlendi.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre partinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacağı bildirildi.
Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan parti, aralarında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın olduğu 45 belediye başkan adayını daha belirledi.
Çiftçi, partinin Şanlıurfa Karaköprü ilçe belediye başkan adayı olurken, Ayantaş ise Akyurt adayı oldu.
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