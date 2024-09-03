Yeniden Refah'ta bir belediye başkanı daha istifa etti

Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:27

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:28

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın dün açıkladığı istifasının ardından Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz ile birlikte altı meclis üyesi de partiden istifa etti.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE..."

Mehmet Ali Yılmaz istifa açıklamasında "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde" ifadesini kullandı.

Seçimleri yüzde 59.51 oy oranıyla kazanan Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

* Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

* Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DE YILMAZ'A BİRLİKTE HAREKET ETTİ

* En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.