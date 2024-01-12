Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi! Cumhuriyet Doğan Aydal'a ulaştı! İstifa iddialarına ne dedi?

Katıldığı bir canlı yayında AKP'nin İBB için belediye başkanı adayı gösterdiği Murat Kurum'u eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, görevden alma iddialarına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

İrem Karataş
Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:21
Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi! Cumhuriyet Doğan Aydal'a ulaştı! İstifa iddialarına ne dedi?
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Dün akşam katıldığı canlı yayında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum'u eleştiren Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın istifasının istendiği iddia edildi. Sosyal medyada AKP'ye yakınlığıyla bilinen hesaplarca paylaşılan iddia üzerine partiden bir açıklama gelmedi.

Aydal, Kurum'un rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Karşı tarafın söylediği kadar gavur biri değil. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir!" demişti.

"AĞZI OLAN KONUŞUYOR"

İstifasının istendiği iddialarına ilişkin ulaştığımız Aydal, istifa ya da görevden almanın söz konusu olmadığını belirtti. 

İddiaları gülünç bulduğunu belirten Aydal, "Ağzı olan konuşuyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olmayan bir şey hakkında söyleyecek bir şey de yok" dedi. 

 


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