Yeniden Refah'tan istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, kenti Erdoğan afişleriyle donattı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:35

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:35

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nin adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mehmet Kasım Gülpınar, seçimden bir süre sonra, 2 Eylül 2024’te partisinden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararı almıştı.

AFİŞLER DÖNÜŞÜN HABERCİSİ Mİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ocak Cumartesi günü AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi için kente gelmesine sayılı günler kala Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi kentteki ilan panoları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sayın Cumhurbaşkanım, peygamberler şehri Şanlıurfa'ya hoşgeldiniz" yazılı ve Mehmet Kasım Gülpınar imzalı afişlerle donatıldı.

Gülpınar'ın bu icraatı, bir süredir hakkında dile getirilen AKP'ye döneceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Gülpınar'ın 11 Ocak'ta yapılacak kongrede AKP saflarına katılışının ilan edilebileceği konuşuluyor.

"HALK POZİSYONUMDAN MEMNUN"

Gülpınar, istifa sonrası AKP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili soru üzerine "Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum" demiş ve "Halka sordum bağımsız kalacağım. Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Bu pozisyonu inşallah devam ettireceğim" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullanmıştı.







