Yeniden Refah’tan istifa etti: AKP'ye geçti
Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AKP'ye geçti.
Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AKP’ye katılan Abidin Ertekin için AKP Karabük İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende, AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AKP rozetini Ertekin’e taktı.
Abidin Ertekin ise, “AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #karabük #Yeniden Refah #AKP #istifa
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