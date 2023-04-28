Yer Fransa! Sandık yolunda Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: 'Bizim canımız, kanımız, namusumuz, ırzımız...'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:38

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi dün (27 Nisan) başladı. Fransa'da da Türk vatandaşı seçmenler seçim merkezlerinin yolunu tuttu. Sandık yolunda bir otobüste kaydedilen görüntüler ise iktidar bloğunun din üzerinden siyasette tonu giderek yükseltmesinin sonuçlarının vahim bir örneği niteliğinde oldu.

Sosyal medyada iktidar destekçileri tarafından paylaşılan görüntüde, araçtaki seçmenlere seslenen bir kadının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "başörtüsü" üzerinden hedef gösterdiği görülüyor.

Görüntüye göre, "Onlar bizim başımıza geldiği zaman bizim canımız, kanımız, namusumuz, ırzımız onlara helaldir. Öyle görecekler" dediği duyulan şahıs, her biri birbirinden provokatif sözlerini şöyle devam ettiriyor:

"Bu yüzden bu seçim; Evlatlarımızın, torunlarımızın hür olarak yaşamaları için dinini imanını şeriatını yaşamaları için bu ayeti ilelebet başlarında taşımaları için, çaput değil de ayet olduğunu bilerek taşıma zorunda olduğumuzu biz çocuklarımıza miras bırakacağız. En büyük hazinemiz... Allah muzaffer eylesin, zafer inşallah yakındır."

Otobüste bulunanların da bu sözlere tekbir getirerek karşılık verdiği görülüyor.

İktidarın din üzerinden muhalefeti hedef alma politikasının son örneği dün Şanlıurfa'da yaşanmıştı. Şanlıurfa'da AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" ifadelerini kullanmıştı.