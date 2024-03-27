Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?

Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kaldı. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunuyor. Peki oy kullanmayana ceza var mı? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:42
Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?
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Oy kullanmama cezası Türkiye Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı.

Oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. 

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluk.

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmakta.

Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yerine getirilmediğinde cezası YSK tarafından belirlenmekte.

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşmasıyla birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır.

OY KULLANMAMA CEZASI KAÇ TL?

2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermeme cezası, YSK tarafından 300 TL olarak belirlenmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.


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