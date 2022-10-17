'Yerli ve milli Escobar' pankartı davasında Bakan Süleyman Soylu 'mağdur' olarak geçiyor

17 Ekim 2022 Pazartesi, 19:16

Malatya’da, Zafer Partisi İl Teşkilatı’nın bulunduğu binanın balkonuna; "yerli ve milli Escobar" yazısı ile yüzü görünmeyen, saçları dökülmüş bir erkek kafasının yer aldığı pankart ile ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı hizmet binasının balkonuna; üzerinde "yerli ve milli Escobar" yazısı ile yüzü görünmeyen, saçları dökülmüş bir erkek kafasının yer aldığı pankart asılması ile ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli olarak Zafer Partisi İl Başkanı Turgut Şahin bulunuyor.

İddianamede; Şahin’in savcıya verdiği “Parti genel merkezinin başlattığı uyuşturucu ile mücadele kampanyası kapsamında suça konu pankartı kendisinin yaptırdığı, bu pankartı Baki Ü. ve Musa O. ile birlikte astıklarını, pankartta suç unsuru olduğunu düşünmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğine” ifadesi de yer aldı.

İddianamede, diğer şüpheliler Baki Ü. ve Musa O’nun “Söz konusu pankartı İl Başkanı Turgut Şahin ile birlikte astıklarına, pankartta suç unsuru olduğunu düşünmediğini, bilerek veya bilmeyerek kimseye hakaret etmediğini, suç işleme kastının olmadığı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri” de yer aldı.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDEN BİRİMLERİN EN ÜST DERECEDE YETKİLİ VE GÖREVLİSİ OLAN İÇİŞLERİ BAKANI KASTEDİLEREK”

İki sayfalık iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarına asmaktaki amaçlarının, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek olduğu yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ile olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunda, görseldeki fotoğraftaki kafa figürüyle birlikte yer alan ‘yerli ve milli’ şeklindeki ibarelerinden hareketle, muhatapta yarattığı algı da dikkate alındığında, uyuşturucuyla mücadele eden birimlerin en üst derecede yetkili ve görevlisi olan İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapmak ve mağduru tahkir etmek astıyla suça konu görselin asıldığı yönünde kanaatin oluştuğu, her ne kadar ilgili parti yetkilileri söz konusu görselde bulunan kafa figürünün yabancı bir aktöre ait olduğu yönünde açıklama yapmış iseler de, bu hususun da görselde yer alan ‘yerli ve milli’ ibareleriyle çelişki oluşturduğu, dosya kapsamında bulunan şüphelilerin de bu hususları bilebilecek durumda oldukları ve bu şekilde eylemlerini gerçekleştirdikleri, şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatiyle savunmalara itibar edilemeyeceği, bu haliyle şüphelilerin üzerlerine atılı ‘Kamu Görevlisine Alenen Hakaret’ suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe sebeplerinin oluştuğu anlaşılmaktadır.”

Savcılık, ‘Kamu Görevlisine Alenen Hakaret’ suçundan cezalandırılmalarını istediği şüphelilerin, hapis cezası almaları halinde kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmeleri de talep edildi.

İl Başkanı Şahin, pankartın asılması sonrası gözaltına alınmış, polis ve savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.