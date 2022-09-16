Zafer Partisi'nden 'Yerli ve Milli Escobar' pankartı talimatı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis tarafından gece saatlerinde indirilen “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı yeniden genel merkez binasına astıklarını açıklayarak, "Türkiye’deki bütün il ve ilçelerimizde bugün tekrar asılacak" dedi.
Zafer Partisi’nin dün Genel Merkez binasına astığı “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı, sabaha karşı 03.30’da polis tarafından indirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün pankartı yeniden genel merkezlerine astıklarını duyurdu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Dün gece saat 03.30’da 100’den fazla polis Zafer Partisi Genel Merkezi’ni kuşatarak bir vinç yardımıyla asmış olduğumuz Escobar pankartını kamu görevlisine hakaret suçu iddiasıyla indirdiler. Şimdi bir saat geçtikten sonra bu pankart tekrar buraya asıldı. Türkiye’deki bütün il ve ilçelerimizde bugün tekrar asılacak. Ta ki, bu kendisini hakarete uğramış hisseden kamu görevlisi ortaya çıkıp ‘Bu hakaret bana yapılıyor, Escobar benim’ diyene kadar.”
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