Yeşil Sol kongresine 'terör propagandası' soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yeşil Sol Parti (YSP) olağan kongresinde "terör örgütü propagandası yapıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:14
Yeşil Sol kongresine 'terör propagandası' soruşturmasında 16 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara'da 15 Ekim'de gerçekleştirilen Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kongre sırasında örgütsel etkinliklere katılarak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Yeşil Sol Parti gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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