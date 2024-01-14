DEM Partili Ahmet Türk aday adaylığından çekilme kararı aldığını duyurdu

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk, önseçimde barajı geçemeyince adaylığını geri çektiğini açıkladı, aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:45
DEM Partili Ahmet Türk aday adaylığından çekilme kararı aldığını duyurdu
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DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk, önseçimde barajı geçemeyince adaylığını geri çektiğini açıkladı, aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

Ahmet Türk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusundan vazgeçti.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, önseçimde birinci turda seçilemediği için çekilen Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi. Türk, dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi.

Başvuruyu geri çeken Türk “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” diye konuştu


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