DEM Parti 'İstanbul'u sonraya bıraktı
DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretinin ardından Özel’e iadeyi ziyarette bulundu. Görüşmede, yerel seçimin de gündeme geldiği belirtildi. CHP ile görüşmesinin ardından yedi ilde aday çıkaracaklarını açıklayan DEM Parti, Ankara’da Mansur Yavaş ve Antalya’da Muhittin Böcek adına işaret ederek “bu adaylar ile uzlaşının olamayacağına” işaret ediyor.
Çanakkale, Tekirdağ, Adana gibi bazı kentlerin halen değerlendirme aşamasında olduğu, İstanbul’un kendine özgü durumu nedeniyle değerlendirmenin sonraya bırakıldığı, İzmir’de de uzlaşmanın isme bağlı olduğu kaydediliyor. Parti kaynakları, “Formaliteden, aday çıkarmış olmak için aday çıkarmayacağız. Güçlü adaylar göstereceğiz” değerlendirmesini yapıyor.
İMAR RANTI KONUŞULDU
CHP ile görüşmede “kent uzlaşısı” için bazı noktalara işaret edildiği, “kent suçlarının affedilmemesi gerektiğinin özellikle vurgulandığı, ekolojik kıyım ve imar rantı gibi konuların kent suçları arasında yer aldığı” belirtiliyor.
Son günlerde peş peşe gelen şehit haberlerine işaret ederek, “Ölümler ve çatışma nasıl durur üzerine değerlendirmeler yapıldı, üzerinde duruldu” değerlendirmesi yapan kaynaklar, görüşmelerin “artık daha dikkatli ilermesi gerektiğini” söylerken “CHP’yi yine DEM’le dövecekler” yorumu yapıyor.
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