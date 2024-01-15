DEM Parti 'İstanbul'u sonraya bıraktı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 03:00

Çanakkale, Tekirdağ, Adana gibi bazı kentlerin halen değerlendirme aşamasında olduğu, İstanbul’un kendine özgü durumu nedeniyle değerlendirmenin sonraya bırakıldığı, İzmir’de de uzlaşmanın isme bağlı olduğu kaydediliyor. Parti kaynakları, “Formaliteden, aday çıkarmış olmak için aday çıkarmayacağız. Güçlü adaylar göstereceğiz” değerlendirmesini yapıyor.

İMAR RANTI KONUŞULDU

CHP ile görüşmede “kent uzlaşısı” için bazı noktalara işaret edildiği, “kent suçlarının affedilmemesi gerektiğinin özellikle vurgulandığı, ekolojik kıyım ve imar rantı gibi konuların kent suçları arasında yer aldığı” belirtiliyor.

Son günlerde peş peşe gelen şehit haberlerine işaret ederek, “Ölümler ve çatışma nasıl durur üzerine değerlendirmeler yapıldı, üzerinde duruldu” değerlendirmesi yapan kaynaklar, görüşmelerin “artık daha dikkatli ilermesi gerektiğini” söylerken “CHP’yi yine DEM’le dövecekler” yorumu yapıyor.