Yeşil Sol Parti, 4. Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi... İsim de başkanlar da değişti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

AKP ve MHP’nin davet edilmediği kongre salonuna, “3. yolda demokratik cumhuriyete”, “Demokratik anayasa”, “İsyanımızla örgütleniyor” ve “Kürt sorununa demokratik çözüm” yazılı afişler asıldı. Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı da kongreye mesaj gönderen isimler arasında yer aldı.

ORUÇ VE BAKIRHAN SEÇİLDİ

Kongrede, partinin yeni adı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu. Partinin amblemi ise neredeyse aynı kaldı. Ayrıca eş genel başkanlık sistemine geçildi.

Kongrede aday gösterilen isimler ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu. Oruç, ekonomik krize değinerek, “Bizlerin sıkacak dişi, kemeri kalmadı. Bıçak kemiği kesmiyor, iliğimize dayanmış durumda” dedi. Bakırhan ise iktidarın yeni anayasa çağrısına değinerek, “Bu anayasanın özgürlükler için gündeme getirilmediğini iyi biliyoruz. Demokratik bir anayasa ancak demokratik uzlaşıyı esas alan ve evrensel hukuku kabul eden bir anlayışla yapılır” diye konuştu.

Oylama sonucu partinin yeni eş genel başkanları Oruç ve Bakırhan oldu. Kongrede, 80 kişilik yeni parti meclisi de belirlendi. Listede Ebru Günay, Emirali Türkmen, İbrahim Akın, İlknur Birol, Kemal Bülbül, Öztürk Türkdoğan, Rüştü Tiryaki, Serhat Eren, Sezai Temelli, Tayip Temel gibi isimler yer aldı.

ÖCALAN BAYRAĞI AÇTILAR

Yeşil Sol Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürtçe yaptığı konuşması sırasında terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını söyledi. Ardından kürsüye çıkan yüzleri kapalı iki kişi, Öcalan’ın fotoğrafını açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını ve dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Oruç, adaylık konuşmasında da “Öcalan’a özgürlük” ve “demokratik konfederalizm” çağrısı yaptı.