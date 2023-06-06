Yeşil Sol Parti'nin Meclis Başkan Adayı Tülay Hatimoğulları Oruç oldu
Yeşil Sol Partili milletvekilleri, ortak imzayla Tülay Hatimoğulları Oruç'u Meclis Başkanlığı’na aday gösterdi. Adaylık dilekçesi Mehmet Rüştü Tiryaki ve Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından Meclis Genel Sekreterliği’ne iletildi.
Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.
YSP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı'na aday gösterilen Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'un dilekçesini Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.
"MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN BİLE BİR MUTABAKAT ARANMIYOR"
Batman Milletvekili Tiryaki, "Meclis Başkanlığı için başvurumuzu yaptık. Bu dönem adayımız Tülay Hatimoğulları Oruç olacak. Maalesef parlamentoda Meclis Başkanlığı için bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi görmüyor" dedi.
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