Yeşil Sol Parti’nin seçim aracına saldırı: 5 yaralı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 20:39

Güncelleme: 07.05.2023 - 20:42

Yenimahalle’de bulunan Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, Yeşil Sol Parti aracı kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın önü ‘MHP seçim bürosundan çıktığı’ iddia edilen yaklaşık 20 kişilik grup tarafından kesildi.

Aracın içerisinde bulunan yedi parti çalışanının grubun ‘sopa ve bıçaklı saldırısına uğradığı’ kaydedildi. Olay anında parti çalışanı beş kişi yaralandı. Camlar ve lastikler parçalandı.