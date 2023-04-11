Yeşil Sol Parti listesinde olan Onur Hamzaoğlu: 'Aday değilim'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:09

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:09

Türkiye'nin merakla beklediği seçime günler kala Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girecek olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) milletvekili adayları belli oldu.

Partinin milletvekili aday listesinde ismi yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ndan şaşırtan bir açıklama geldi. Hamzaoğlu, "Bilgim olmadan YSK'ye adaylık başvurum yapılmıştır. Ancak, aday değilim" ifadelerini kullandı.



İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği Hamzaoğlu'nun, konuyla ilgili açıklaması Bianet'te yayımlandı.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

"Değerli Kamuoyu;

"9 Nisan Pazar günü, hemen hepinizle aynı saatlerde Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterildiğimi öğrendim.

Oysa HDP yetkilisi bir arkadaşımın Mart ayında telefonla arayarak, 'Sizin adınızı, milletvekili aday listesi belirlemelerinde görüşebilmek için izin istiyoruz' talebiyle başlayan konuşmamızı, 'Adaylık kararımı Partinin çalışması tamamlandıktan sonra yapacağımız ikinci bir görüşmede netleştireceğimiz' kararını vererek tamamlamıştık.

Çalışmalar devam ederken, seçim heyetinin içinden başka bir Parti yetkilisi arkadaşım 'adaylık başvuru belgelerini' şimdiden hazırlamamın, çalışmalar uzun sürebileceği için eğer adaylık kararı verilirse, herhangi bir telaş olmaması gerekçesiyle uygun olacağını paylaştı. Gerekli belgeleri yetkili arkadaşımızla yapacağım ikinci telefon görüşmesine kadar 'emanette' kalması, kullanılmaması koşuluyla kendisine teslim ettim.

Bununla birlikte, ikinci bir görüşme gerçekleşmemiş olmasına karşın, aday adaylığı başvurusu yaptığım kabulüyle ancak, herhangi bir şekilde haberim/bilgim olmadan Yeşil Sol Parti listesinden YSK'ye adaylık başvurum yapılmıştır. Ancak, aday değilim.

Bugünlerde oldukça ağır tarihsel ve toplumsal koşullardan geçiyoruz. Türkiye halkları, emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları, LGBTİ+'ları başta olmak üzere, hepimiz adına, kol kola, omuz omuza hayatın tüm alanlarında yapılması gereken yığınla işimiz varken, sizleri böylesi bir konuda meşgul etmek zorunda kaldığım için üzüntülerimi paylaşıyorum.

Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm kimlik sorunlarını demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturduğumuz, hep birlikte sınıf mücadelesini büyüttüğümüz günlerin özlemiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."