Yiğit Bulut 'yanlışlıkla' Erdoğan'ı hedef aldı
Yiğit Bulut, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı eleştirmek isterken 'yanlışlıkla' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Bulut, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.
Yiğit Bulut, sosyal medya hesabında yaptığı 'Kozmik Oda' paylaşımıyla eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı eleştirmek isterken dönemin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Kozmik Oda üzerinden Bülent Arınç'ı hedef aldı. Kozmik Oda'yı arama izninin verilmesi üzerinden eski TBMM Başkanı Arınç'ı eleştiren Bulut, şu paylaşımı yaptı:
"Kozmik Oda’ya girilmesin diye yazım var arşivde duruyor!! Kozmik Oda’ya girilmesin diye yazdım adeta yalvardım!! Bu giriş sonrası kaç kahramanımız deşifre oldu ve şehit edildi! Buna sebep olanlar hala nasıl onur timsali gibi konuşuyor!! TC’nin hesabı kimsede kalmayacak!”
Yiğit Bulut yaptığı paylaşımını kısa süre sonra sildi. Yapılan yorumlarda Bulut'un bu paylaşımıyla Arınç'ı hedef aldığı belirtildi.
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