Yıkım kararı alınan TOGO Kuleleri'nin davası sürerken Mustafa Destici'nin imar affı için verdiği teklif komisyona sevk edildi

14 Ekim 2022 Cuma, 19:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri hakkında kaçak inşaat nedeniyle yıkım kararı aldı.

TOGO Kuleleri’nin davası sürerken BBP Genel Başkanı, Ankara milletvekili Mustafa Destici’nin 25 Temmuz’da TBMM’ye imar affı için yasa teklifi verdiği, TBMM Başkanlığı’nın da bu teklifi 11 Ekim, salı günü komisyona sevk ettiği öğrenildi.

Destici’nin teklifi ile; “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi” amaçlanıyor.

31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR İMAR AFFI

Destici’nin iki maddelik; “İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şöyle:

MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "30/7/2022" şeklinde, "31/10/2018" ibaresi "31/10/2022" şeklinde ve "31/12/2018" ibaresi "31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16’ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp anılan maddede belirlenen süre kayıtlarına aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32’nci ve 42’nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezalan terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."