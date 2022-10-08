Başarının mimarı Jesus

08 Ekim 2022 Cumartesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde doludizgin yoluna devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Rennes’le aynı puana sahip ama averajla lider durumda. İşlerin yolunda gittiği çok belirgin. Açıkçası takım futbol resitali sunuyor. Jorge Jesus, başarının tartışmasız mimarı. Önceleri kendisini çok transfer yapıyor diye eleştirmiştim. Ancak şimdi gidişata bakarak haklıymış diyorum. Jesus futbolcuları maçına göre çok iyi kullanıyor. Oynayan, sonradan maça dahil olan hiç forma giymeyen hepsi hazır durumda. Bugün Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu; Jesus’u konuşuyor. Sadece bizim kulüplerimiz mi? Avrupa da var işin içinde. Dikkatimi çeken, Larnaca maçında Zajc yine 20 kişilik maç kadrosundaydı ama oynamadı. Haftalardır formasından uzak. Serdar Dursun’un ismi de listede yer almadı. Hem Zajc hem Serdar gidici gibi. Sahadaki 11’i ve sonradan oyuna girenleri 12. adam ayakta alkışladı. Larnaca karşısında 2-0 net bir sonuç ama maçın asıl skoru 7-8 olabilirdi. F.Bahçe çok kaçırdı. Bunu biraz final vuruşlarındaki yetersizliğe biraz da rakip kaleci Piric’in iyi mücadelesine bağlıyorum. Sarı-Lacivertliler, haftaya Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadeleden de alınacak 3 puan F.Bahçe’nin liderliğini daha da sağlamlaştıracaktır. Larnaca maçının 88. dakikasında oyuna giren Arda Güler, şık çalımları ve rakip ceza sahası çevresinde yarattığı tehlikelerle geceye damga vurdu. Sahada yalnızca 6 dakika kalabilen genç yetenek tam not aldı. Umarım Jesus, Arda’ya daha fazla şans verir ve genç yeteneğin yarattığı heyecana uzun süre tanık oluruz.