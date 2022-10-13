Buca Cezaevi'nin yeni imar planına hayır!

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:38

Buca Cezaevi…

Türkiye’nin en büyük cezaevlerinden biriydi.

İzmir’in Buca ilçesinde 16 blok halinde 1959 yılında inşa edilen Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde gördüğü hasar ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kasım 2020'de boşaltıldı.

Şehrin merkezinde yer alan 69 bin metrekarelik bir alana sahip bu cezaevinin geleceği konusundaki belirsizlik devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkılan Buca Cezaevi için hazırladığı yeni planı askıya çıkardı.

Hazırlanan yeni imar planları ile alanın esas olarak ticaret ve konut alanına dönüşeceği aşikar.

Görünen o ki bu yapılan düzenleme Buca ilçesinde ihtiyaç duyulan yeşil ve sosyal - kültürel alanlar için ayrılması taleplerini göz ardı eden bir düzenlemedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de mülkiyetin çok büyük bir bölümünün kamunun elinde olduğu bir alanda, kamusal kullanımların dışında kararlar verilmesinin, taşınmazların özelleştirilmesi anlamına geldiğini savunmaktadır.

Bu düzenlemenin bölgeye nüfus ve inşaat yoğunluğu getiren bir plan olduğu çok nettir. Ve bu durum gitgide daha da vahim hale dönüşmektedir.

Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.

Buca’yı altyapı, trafik, otopark gibi konularda yeni sıkıntılar ile karşı karşıya bırakacak bu projenin iptalini istiyoruz.

Maalesef düzenleme bu şekilde geçerse zaten sıkıntılı olan Buca trafiği daha keşmekeş bir hal alacak.

Çünkü planlarda trafik nedeniyle ilçe merkezini rahatlatacak bir yol ya da yeni güzergâh çözümü yok.

Bakın bu gibi yerler bir rant kapısı değil, olamaz da.

Türkiye’nin en büyük ceza infaz kurumlarından bir tanesi olan ve toplam 69 bin metrekarelik alanda 16 ayrı bloktan oluşan yapının ranta kurban edilmesini İzmirliler olarak kabul etmemizi kimse bizlerden beklemesin lütfen!

Yaşanabilecek herhangi bir afet sonrasında “Toplanma Alanı” olarak kullanılabilecek bu yerin yapılaşmaya feda edilmesi kamu yararına elbette aykırıdır.

Unutulmamalı ki bu İmar Planı Değişikliği yerel yönetimler, meslek odaları ve İzmir’de yaşayan yurttaşların hassasiyetleri dikkate alınmadan hazırlanarak onaylanmıştır.

Bu karar zaten problemli bir kentsel dokuya sahip Buca’nın mevcut sorunlarının daha da artmasına neden olacaktır.

Çok net ifade edeyim ki Buca halkı, söz konusu alana nefes alabilecekleri bir yeşil alan yapılmasını istemektedir.

Eski Buca Cezaevi alanının yıkımı sonrasında ortaya çıkan bu alanda, vatandaşların sağlıklı ve yaşanılabilir çevrede yaşaması için ihtiyacımız olan kamusal kullanım kararlarının oluşturulması şarttır.