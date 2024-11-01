Yılmaz Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Haberler gerçek dışı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yenidoğan çetesi olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezlekenin, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirten Tunç, şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığını ifade etti.
"BÜYÜK SORUMSUZLUK"
Cumhuriyet Savcısının görevden alınmasının söz konusu olmadığını, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam ettiğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.
Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."
Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 1, 2024
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza…
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